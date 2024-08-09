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Süper Lig'de sezon başlıyor! Galatasaray-Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak. Saat 21.00'de başlayacak ilk hafta karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadelenin orta hakemi Turgut Doman olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak. Öte yandan VAR koltuğunda da Halil Umut Meler oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.

WILFRIED ZAHA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'dan eski takımı Crystal Palace'e transferi gündemde olan Wilfried, görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Fldişi Sahilli futbolcunun kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi. Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY İYİ BAŞLIYOR

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı. Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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