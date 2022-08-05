Süper Lig'de perde İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son şampiyon bordo-mavililer, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isterken, ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Süper Lig serüvenine puan ve puanlarla başlama hedefinde.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.

2004-2005 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius