Süper Lig'de perde İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son şampiyon bordo-mavililer, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isterken, ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Süper Lig serüvenine puan ve puanlarla başlama hedefinde.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.
TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.
Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius