Haberler

DOSYA HABER - Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında hakemler toplamda 40 penaltı kararı verirken, bu penaltıların 31'i golle sonuçlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK en çok penaltı kullanan takımlar oldu. Paul Onuachu en başarılı penaltı atan isim oldu, Talisca ise iki penaltı kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken, bu bölümde hakemler 40 kez penaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig'in ilk yarısında takımların kullandığı penaltı atışları ele alındı.

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 40 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'unda ise top ağlarla buluşamadı. Ligdeki 16 takım, en az bir kez penaltı kullandı. Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor ise ligin ilk yarısında penaltı kazanamadı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer kez penaltı kullanan Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor da en az beyaz noktaya giden ekipler oldu.

En başarılı penaltı istatistiği Onuachu'da

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, ligin ilk yarısında en başarılı penaltı performansına imza atan futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından ikinci sırada bulunan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bu sezon 11 kez ağları sarstı. Onuachu, ligdeki gollerinin önemli bir kısmını ise penaltı atışlarından kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltıda da topu ağlara gönderdi.

En fazla penaltı kaçıran isim Talisca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı.

Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Corendon Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle buluşturamadı.

Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.

Penaltıdan en fazla golü Eyüpspor yedi

ikas Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.

Penaltı istatistikleri

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:

LehineAleyhine
TakımlarGolKaçanGolKaçan
Fenerbahçe32--
Gaziantep FK3241
Trabzonspor5-1-
Beşiktaş221-
Gençlerbirliği213-
Konyaspor3-2-
Fatih Karagümrük1131
Galatasaray2---
Alanyaspor2-11
Kocaelispor2-2-
RAMS Başakşehir2-21
Göztepe-1-2
Samsunspor1-1-
Kasımpaşa1--1
Çaykur Rizespor1-22
Eyüpspor1-5-
Antalyaspor--1-
Kayserispor--3-
Toplam319319

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz