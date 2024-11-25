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Süper Lig'de Lider Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Galip Geldi

Süper Lig'de Lider Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Galip Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Bodrum'u, Fenerbahçe Kayseri'yi kolay geçti. Beşiktaş 4. maçında da galibiyet alamazken, Trabzonspor 3 maçlık kaybetme serisini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak seriyi sürdürürken, Fenerbahçe ise Kayseri'de farklı kazandı. Zirve takipçisi Samsunspor sahasında puan kaybederken, Beşiktaş ise taraftarı önünde mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta milli maç arasının ardından hafta sonu ve bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın en gollü maçı Kayserispor ile Fenerbahçe (2-6) arasında oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. Haftanın BAY geçen ekibi Antalyaspor oldu.

Galatasaray'dan lig tarihinin en iyi başlangıç rekoru

Bodrum FK deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, 12 maçta 34 puan toplayarak lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon yenilmezlik serisini de sürdürürken Süper Lig'de deplasmanda üst üste 14. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den 26 maçlık dış saha serisi

Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 6-2 mağlup etti. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 29'a çıkardı. Geçtiğimiz sezon dış sahada yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezon da çıktığı 6 maçta rakiplerine kaybetmedi. Kanarya, deplasmandaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Sezona iyi başlayan Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüş yaşadı. İzmir ekibi Göztepe'yi konuk eden siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından 21 puanda kalırken son 4 maçta 11 puan kaybetti. Van Bronckhorst'un öğrencileri evinde çıktığı son 2 müsabakada ise öne geçtiği maçlarda rakiplerine boyun eğdi.

Trabzonspor galibiyeti hatırladı

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 5 gollü galibiyet alarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve averajla 10. sırada yer aldı. Ligde son sırada bulunan Adana Demirspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Gaziantep FK - Başakşehir: 3-0

Kayserispor - Fenerbahçe: 2-6

Bodrum FK - Galatasaray: 0-1

Sivasspor - Kasımpaşa: 0-0

Samsunspor - Alanyaspor: 1-1

Konyaspor - Hatayspor: 1-1

Beşiktaş - Göztepe: 2-4

Trabzonspor - Adana Demirspor: 5-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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