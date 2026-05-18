Haberler

Süper Lig'den Düşen Son Takım Antalyaspor Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de düşen son takım Antalyaspor oldu. Galatasaray şampiyon olurken, Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği görüşmeyle netleşecek. Voleybol ve motokros haberleri de gündemde.

Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen, son maçlarını kazanan Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile berabere kalarak 1 puan alan Eyüpspor'un ardından 16'ncı sırada kalarak küme düştü.

Şampiyon Galatasaray direkt olarak şampiyonlar ligine katılacak. İkinci Fenerbahçe şampiyonlar ligi ön elemesi ve play off maçlarına çıkacak. Avrupa kupalarında UEFA ve Konferans ligine gidecek takımlar ise Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kupa finali sonrası netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ

Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ardından yeni sezon planlamasında Sergen Yalçın'ın olup olmayacağı belli olacak.

VOLEYBOL

16.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmaları öncesinde basın mensupları ile bir araya geliyor. (Burhan Felek)

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dünya Motokros Şampiyonasının hazırlıklarına başladı

Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da dokuzuncu kez yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek uyardığı İran'dan sürpriz adım

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası komisyona gönderildi
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Büyük tepki çekmişti! Bu görüntüdeki isim, ünlü şarkıcının kızı çıktı

İfadesinde 'Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı

"Borçlarımı döndürüyordum" diyen ROK'un mal varlığı ortaya çıktı
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı