Süper Lig'de Kayserispor ile Galatasaray Karşılaşacak

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu start aldı. Kayserispor sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka saat 21: 45'te başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kayserispor ile Galatasaray tarihinde bugün 55. kez karşılaşacak. Geride kalan 54 maçta Kayserispor 5 kez, Galatasaray ise 33 kez kazandı. 16 maçta ise beraberlik oldu. Bu maçlarda Kayserispor 44 gol atarken Galatasaray ise 120 gol kaydetti. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanırken İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray 6-0 kazanmıştı. Kayseri'de oynanan son 10 lig maçında 3 kez Kayserispor kazanırken 5 kez de Galatasaray kazandı.

2 maçta ise eşitlik bozulmadı. - KAYSERİ