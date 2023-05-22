Süper Lig'de 'Karadeniz fırtınası'

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğunu 4 hafta erken ilan eden Yılport Samsunspor'un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğunu 4 hafta erken ilan eden Yılport Samsunspor'un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un ligte kalması durumunda, Trabzonspor ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nden 4 takım, Süper Lig'in 2023-2024 sezonuda yarışacak.

Spor Toto 1'nci Lig'de son hafta maçlarının oynanmasıyla Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu. Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un üst lige çıkmasıyla gelecek sezon Süper Lig'de yarışacak Karadeniz takımlarının sayısı da arttı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra, Bitexen Giresunspor'un kümede kalması durumunda gelecek sezon Süper Lig'de Karadeniz Bölgesi'ni 4 takım temsil edecek.

2020-21 sezonunun son haftasında 70 puana ulaşan Bitexen Giresunspor, averaj farkıyla Süper Lig'e doğrudan çıkmış, 44 yıl sonra Süper Lig hayaline kavuşmuştu. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan çotanaklar; ligin bitimine 4 hafta kala 34 puanla ligin 16'ncı sırasında bulunuyor. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi nedeniyle küme düşme hattında yer alan yeşil beyazlılar Süper Lig'de kalmayı hedefliyor.