DOSYA HABER - Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında toplam 475 futbolcu forma giymek için sahaya çıktı. Fenerbahçe, 32 oyuncu kullanarak en fazla futbolcuya süre veren takım oldu. Yabancı futbolcular, 265 kişiyle yerli futbolcuları geride bıraktı. İlk yarıda 68 farklı ülkeden oyuncular mücadele etti.
Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, 18 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.
İlk yarısı yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı. Toplamda 32 farklı futbolcuya süre veren Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 30 futbolcuyla Beşiktaş izledi.
Toplamda 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.
Yabancı futbolcular daha fazla
Süper Lig'in ilk yarısında süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.
Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 18 isimle Gençlerbirliği şans verdi. 17'şer yabancı futbolcu oynatan Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti.
Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerli oyunculara en fazla süre veren takım oldu.
68 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı
Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında 68 farklı ülkeden 265 yabancı futbolcu forma giydi.
Brezilya'dan 25, Portekiz'den 16, Nijerya'dan 11, Senegal'den 10, Fildişi Sahili ve Mali'den dokuzar, Polonya'dan 8, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya'dan yedişer, Almanya ve Gana'dan altışar, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda, Kamerun, Macaristan ve Ukrayna beşer, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, İspanya, Kosova, Slovenya, Surinam, Tunus ve Yunanistan dörder, Angola, Arjantin, Gambiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Sırbistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları üçer, Avusturya, Benin, Curaçao, Danimarka, Gabon, Güney Kore, İran, İsveç, İsviçre, İzlanda, Jamaika, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Norveç ve Rusya'dan ikişer, Azerbaycan, Çad, Ekvador, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, Honduras, İrlanda, İsrail, İtalya, Karadağ, Meksika, Şili, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den birer oyuncu yer aldı.
Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu
Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:
|Takım
|Yerli
|Yabancı
|Toplam
|Fenerbahçe
|15
|17
|32
|Beşiktaş
|16
|14
|30
|Hesap.com Antalyaspor
|15
|14
|29
|Gençlerbirliği
|11
|18
|29
|Kocaelispor
|11
|17
|28
|ikas Eyüpspor
|14
|14
|28
|Zecorner Kayserispor
|14
|14
|28
|Trabzonspor
|10
|17
|27
|Gaziantep FK
|11
|16
|27
|TÜMOSAN Konyaspor
|14
|13
|27
|Fatih Karagümrük
|14
|13
|27
|Galatasaray
|14
|12
|26
|RAMS Başakşehir
|12
|14
|26
|Samsunspor
|10
|16
|26
|Corendon Alanyaspor
|11
|14
|25
|Göztepe
|9
|15
|24
|Çaykur Rizespor
|7
|16
|23
|Kasımpaşa
|7
|14
|21