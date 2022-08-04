Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle: Yarın: 21.00 İstanbulspor- Trabzonspor : Arda Kardeşler 6 Ağustos Cumartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan 21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk 7 Ağustos Pazar: 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük 19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan 8 Ağustos Pazartesi: 19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık 21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek 21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu Spor AA / Yunus Kaymaz Türkiye Futbol Federasyonu İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

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