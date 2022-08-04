Kayseri gündem: Kayserispor'un ilk maçında Ümit Öztürk düdük çalacak Kayseri haberler: Yukatel Kayserispor'un ilk maçını Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Yukatel Kayserispor'un ilk maçını Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 2022-2023 futbol sezonu yarın oynanacak İstanbulspor ile Trabzonspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'un maçını Ümit Öztürk yönetecek. 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul Vodafone Parkta saat 21.45'de başlayacak maçta Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar: İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan Beşiktaş- Kayserispor: Ümit Öztürk Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu Ankaragücü-Konyaspor: Bahattin Şimşek (Yüksel Yıkılmaz /İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Ümit Öztürk Denizli Spor Güncel Haberler

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