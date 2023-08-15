Süper Lig'de İlk Haftanın Ardından

Haftanın olayı: Hatayspor'un 189 gün sonraki ilk resmi maçında gelen 5 gollü galibiyeti. Süper Lig'in yeni takımları galibiyetle tanışamadı. Kullanılan 3 penaltı da kaçtı. İki teknik direktör Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç programları. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmaları. Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçı. MKE Ankaragücü ile sponsorluk anlaşması imzalanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçı. Okçuluk Dünya Kupası eleme maçları. Türkiye Boks Federasyonu basın toplantısı. U20 Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Süper Lig'de ilk haftanın ardından

Haftanın olayı: Hatayspor'un 189 gün sonraki ilk resmi maçında gelen 5 gollü galibiyeti

Son şampiyon takılarak başladı

Süper Lig'in yeni takımları galibiyetle tanışamadı

Kullanılan 3 penaltı da kaçtı

İki teknik direktör Süper Lig'de ilk maçına çıktı

GALATASARAY

21.00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Olimpia Ljubljana'yı rövanş maçında kendi sahasında konuk edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Maribor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlı ekipte, Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

3'üncü Ön Eleme Turu Rövanş Karşılaşmaları

20.00 Aris Limasol (1) - (2) Rakow

20.00 Maccabi Haifa (2) - (1) Slovan Bratislava

20.00 Sparta Prag (0) - (0) Kopenhag

20.00 Molde (1) - (2) Kİ Klaksvik ( Galatasaray'ın muhtemel rakipleri)

21.00 Dinamo Zagreb - AEK (Eşleşmede ilk karşılaşma oynanacak)

21.00 Baçka (0) - (3) Braga

21.30 Servette (1) - (2) Rangers

21.30 Sturm Graz (1) - (4) PSV Eindhoven

22.00 Olimpik Marsilya (0) - (1) Panathinaikos

KADINLAR DÜNYA KUPASI

Yarı Final

11.00 İspanya - İsveç

MKE ANKARAGÜCÜ

15.00 Ankara ekibi ile bir banka arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

BASKETBOL

20.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

OKÇULUK

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda eleme maçları yapılacak.

BOKS

10.30 Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri, TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

GÜREŞ

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

65 kilogramda Abdullah Toprak, Dalgat Abdulkadyrov ile bronz madalya müsabakasına çıkacak. 57 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 79 kilogramda Ahmet Yağan repesaj müsabakası yapacak.