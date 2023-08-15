Süper Lig'de İlk Haftanın Ardından
Spor Haberleri
Haftanın olayı: Hatayspor'un 189 gün sonraki ilk resmi maçında gelen 5 gollü galibiyeti. Süper Lig'in yeni takımları galibiyetle tanışamadı. Kullanılan 3 penaltı da kaçtı. İki teknik direktör Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç programları. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmaları. Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçı. MKE Ankaragücü ile sponsorluk anlaşması imzalanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçı. Okçuluk Dünya Kupası eleme maçları. Türkiye Boks Federasyonu basın toplantısı. U20 Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.
Süper Lig'de ilk haftanın ardından
Haftanın olayı: Hatayspor'un 189 gün sonraki ilk resmi maçında gelen 5 gollü galibiyeti
Son şampiyon takılarak başladı
Süper Lig'in yeni takımları galibiyetle tanışamadı
Kullanılan 3 penaltı da kaçtı
İki teknik direktör Süper Lig'de ilk maçına çıktı
GALATASARAY
21.00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Olimpia Ljubljana'yı rövanş maçında kendi sahasında konuk edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Maribor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlı ekipte, Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
3'üncü Ön Eleme Turu Rövanş Karşılaşmaları
20.00 Aris Limasol (1) - (2) Rakow
20.00 Maccabi Haifa (2) - (1) Slovan Bratislava
20.00 Sparta Prag (0) - (0) Kopenhag
20.00 Molde (1) - (2) Kİ Klaksvik ( Galatasaray'ın muhtemel rakipleri)
21.00 Dinamo Zagreb - AEK (Eşleşmede ilk karşılaşma oynanacak)
21.00 Baçka (0) - (3) Braga
21.30 Servette (1) - (2) Rangers
21.30 Sturm Graz (1) - (4) PSV Eindhoven
22.00 Olimpik Marsilya (0) - (1) Panathinaikos
KADINLAR DÜNYA KUPASI
Yarı Final
11.00 İspanya - İsveç
MKE ANKARAGÜCÜ
15.00 Ankara ekibi ile bir banka arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.
BASKETBOL
20.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
OKÇULUK
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda eleme maçları yapılacak.
BOKS
10.30 Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri, TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
GÜREŞ
Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.
65 kilogramda Abdullah Toprak, Dalgat Abdulkadyrov ile bronz madalya müsabakasına çıkacak. 57 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 79 kilogramda Ahmet Yağan repesaj müsabakası yapacak.