Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın ve 1 Haziran Pazar günü yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev alacak hakemlerin isimlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın ve 1 Haziran Pazar günü yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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