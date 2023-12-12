Süper Lig'de Hakeme Saldırı: Aydın'da Maçlar Ertelendi

Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında hakeme yapılan saldırının ardından Aydın'da oynanacak olan maçlar ertelendi.

Süper Lig'de oynana MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından Aydın'da da maçlar ertelendi.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla liglere ara verildi. Yaşanan olayın yansıması Aydın'a da düşerken, Aydın İl Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından kentte oynanacak karşılaşmalara bir sonraki duyuruya kadar hakem ataması yapmayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de görev yapan FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yapılan hain saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyoruz. Bu saldırı sonrası Aydın İl Hakem Kurulu olarak ikinci bir duyuruya kadar Aydın'da oynanacak olan hiçbir müsabakaya hakem ataması yapılmayacaktır" ifadeleriyeraldı. - AYDIN