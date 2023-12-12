Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de Hakeme Saldırı: Aydın'da Maçlar Ertelendi

Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında hakeme yapılan saldırının ardından Aydın'da oynanacak olan maçlar ertelendi.

Süper Lig'de oynana MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından Aydın'da da maçlar ertelendi.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla liglere ara verildi. Yaşanan olayın yansıması Aydın'a da düşerken, Aydın İl Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından kentte oynanacak karşılaşmalara bir sonraki duyuruya kadar hakem ataması yapmayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de görev yapan FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yapılan hain saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyoruz. Bu saldırı sonrası Aydın İl Hakem Kurulu olarak ikinci bir duyuruya kadar Aydın'da oynanacak olan hiçbir müsabakaya hakem ataması yapılmayacaktır" ifadeleriyeraldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Ankaragücü Aydın Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title