Süper Lig'de Hafta Sonu Maç Sonuçları ve Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe galip gelirken, Beşiktaş evinde kaybetti. Ligde bu akşam Eyüpspor-Kasımpaşa maçı oynanacak. Hafta içinde Avrupa maçları ve erteleme karşılaşmaları gerçekleşecek.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe kazanırken ilk 3 basamakta sıralandılar. Beşiktaş ise evinde kaybederek liderin 12 puan gerisine düştü.

Ligde'de bu akşam 20.00'de ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçı oynanacak.

Hafta içinde ise hem Avrupa maçları var hem de erteleme mücadeleleri oynanacak. Galatasaray çarşamba günü Bodo Glimt'i, Fenerbahçe ise perşembe günü Stuttgart'ı konuk edecek.

Sezon başında ertelenen Konyaspor-Beşiktaş ve Ç.Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

11.00 Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürecek.

11.30 Siyah-beyazlı takım yapacağı antrenman ile TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

17.00 Erteleme maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Başakşehir hazırlıklarına devam edecek.

12.00 Erteleme maçında çarşamba günü Başakşehir'i konuk edecek olan karadeniz ekibi hazırlıklarını sürdürecek.

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18.40 3'üncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde olacak. Karşılama töreni yapılacak.

Basketbol Süper Ligi

19.00 Karşıyaka - Anadolu Efes

TVF Erkekler Kupa Volley

14.00 İstanbul Gençlik Spor-Bursa B.Şehir Bld.

16.30 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
