Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a, Trabzonspor ise 24'e yükseltti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlendi. Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen" 11 ile çıktı. Trabzonspor ise "Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Jabol, Zubkov, Augusto, Muçi ve Onuachu" 11'i ile sahada yer aldı.

İki takım da oyuna istekli ve hızlı başlasa da ilk 10 dakika itibariyle gol pozisyonu üretemedi. Konuk ekip, 12'nci dakikada Batagov ile gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Batagov'un iyi vuramadığı top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı. Galatasaray da ilk tehlikeli pozisyonunu duran toptan yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen kafayı vurdu. Top yan direkten auta gitti. Sarı-kırmızılı ekibin, 35'inci dakikada Torreira ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Trabzonspor gole yaklaştı. Muçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Zubkov kafayı vurdu. Soluna iyi uzanan kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 71'inci dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, içeri kat edip rakibinden sıyrıldı. Bu oyucunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten auta gitti. Galatasaray'ın 77'nci dakikada Sane ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Trabzonspor, 90'ıncı dakikada 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan giren Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son iki maçında 14 ve 18 Kasım tarihlerinde Ermenistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaları takip etmeye devam ediyor. İtalyan teknik adam, Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı da yerinde izledi.

SAVIC DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefano Savic, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Tecrübeli savunmacı, mücadelenin 50'nci dakikasında Barış Alper Yılmaz ile girdiği mücadele sonrasında arka adalesini tuttu. Savic, pozisyonun ardından oyuna devam edemezken, yerini 51'inci dakikada Rayyan Baniya'ya bıraktı.

BOUCHOUARI 7 DAKİKA OYUNDA KALABİLDİ

Bordo-mavili ekibin, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sadece 7 dakika oyunda kalabildi. 83'üncü dakikada Zubkov'un yerine oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 90'ıncı dakikada Sallai'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.