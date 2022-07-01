Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek - Haberler

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Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu.

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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