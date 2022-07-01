Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu. 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.