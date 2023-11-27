Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanlarını 34'e yükseltti. Beşiktaş ise Samsun deplasmanında 2-1 kazanarak 3. sıraya yükseldi.

SÜPER LİG

Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek, Galatasaray ise Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanlarını 34'e yükselttiler. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş, Samsun deplasmanında 2-1 kazanarak Rıza Çalımbay ile 2'de 2 yaptı ve ligde 3'üncü sırayı kaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak maçlar şöyle:

20.00 Başakşehir - Pendikspor

20.00 Sivasspor - Trabzonspor

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.

13.00 Galatasaray Yönetimi, hakem kararları hakkında olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertlilerde Noerdsjallend maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçının hazırlıklarına başlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 19: 00'da oynanacak maç öncesinde başkan Faruk Koca, Beşiktaş taraftarlarını stadyumda görmek istediğini açıkladı. Başkan Koca, "Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz" dedi.

1'İNCİ LİG

20.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

11.00 UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kazanıp B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenleyecek.

BASKETBOL

19.00 Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor