Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor
Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanlarını 34'e yükseltti. Beşiktaş ise Samsun deplasmanında 2-1 kazanarak 3. sıraya yükseldi.
SÜPER LİG
Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek, Galatasaray ise Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanlarını 34'e yükselttiler. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş, Samsun deplasmanında 2-1 kazanarak Rıza Çalımbay ile 2'de 2 yaptı ve ligde 3'üncü sırayı kaptı.
Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak maçlar şöyle:
20.00 Başakşehir - Pendikspor
20.00 Sivasspor - Trabzonspor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.
13.00 Galatasaray Yönetimi, hakem kararları hakkında olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertlilerde Noerdsjallend maçı hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçının hazırlıklarına başlayacak.
MKE ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 19: 00'da oynanacak maç öncesinde başkan Faruk Koca, Beşiktaş taraftarlarını stadyumda görmek istediğini açıkladı. Başkan Koca, "Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz" dedi.
1'İNCİ LİG
20.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
11.00 UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kazanıp B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenleyecek.
BASKETBOL
19.00 Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor