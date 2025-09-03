Haberler

Süper Lig'de Ertelenen Müsabakalara Tarih Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin Trendyol Süper Lig'in ertelenen 1. ve 3. haftalarındaki müsabakalarının oynanacağı günler açıklandı. Fenerbahçe-Alanyaspor ve Karagümrük-Başakşehir maçları 17 Eylül'de, Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül'de oynanacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Sezonun ilk haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor- Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.