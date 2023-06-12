Üye Girişi
Haberi Paylaş
Süper Lig'de en hırçın takımlar Fenerbahçe ve Adana Demirspor oldu

Süper Lig'de en hırçın takımlar Fenerbahçe ve Adana Demirspor oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla kırmızı kartı Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü. MKE Ankaragücü ise ligin en centilmen takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun en hırçın takımları Fenerbahçe ile Adana Demirspor oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezonda hakemler 1341 sarı, 84 de kırmızı kart çıkardı. Ligde en fazla kırmızı kartı yedişer kezle Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü.

Bu takımları altışar kırmızı kartla Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor takip etti.

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.

Ligin en centilmeni MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.

Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.

En fazla kırmızı kart 7. haftada çıktı

Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.

Takımlara göre kart sayıları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor667
Arabam.com Konyaspor795
Atakaş Hatayspor492
Beşiktaş755
Bitexen Giresunspor893
Corendon Alanyaspor753
Demir Grup Sivasspor554
Fenerbahçe707
Fraport TAV Antalyaspor686
Galatasaray744
Gaziantep FK653
HangiKredi Ümraniyespor716
İstanbulspor824
Kasımpaşa874
Medipol Başakşehir686
MKE Aankaragücü652
Trabzonspor655
VavaCars Fatih Karagümrük784
Yukatel Kayserispor604

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title