Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de birçok kulüp ve futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

9- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Demirören Haber Ajansı / Spor