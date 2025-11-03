Süper Lig'de Beraberlik: Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. 90 dakikalık mücadele, gol atılmadan 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
(ANKARA) -Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alnayaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.
90 dakikalık müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: ANKA / Spor