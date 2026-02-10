Süper Lig'in dibinde galibiyet krizi, zirvesinde namağlup seri

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken alt sıralarda yer alan birçok takım uzun süredir 3 puana ulaşmakta sorun yaşıyor.

Ligde orta ve alt sıralarda TÜMOSAN Konyaspor 15, Kasımpaşa 14, Corendon Alanyaspor da son 12 haftada birer galibiyet elde edebildi.

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesinde ise ilk 6 basamaktaki takımlar rakiplerine kolay kolay kaybetmiyor. Bu ekiplerden Fenerbahçe ligde namağlup yoluna devam ederken, Beşiktaş 10, Galatasaray 9, RAMS Başakşehir ise son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.

Alınan sonuçlarla ilk 5 sıradaki takımlar, diğerlerinden koparken orta ve alt sıralardaki takımlar arasında puan farklarının az olması ligde kalma yarışının ilerleyen haftalarda büyük bir rekabete sahne olacağını gösteriyor.

Konyaspor son 15 karşılaşmada 1 kez kazandı

Süper Lig'de 20 puan ve averajla 13. sırada bulunan TÜMOSAN Konyaspor, ligde son 15 maçta 1 kez galip geldi.

Söz konusu süreçte 1 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Konya temsilcisi, son galibiyetini 26 Ekim 2025'te Gençlerbirliği deplasmanında elde etti.

Ligde son 11 maçta kazanamayan Konyaspor'da bu karşılaşmalarda Recep Uçar, Çağdaş Atan ve İlhan Palut olmak üzere üç farklı teknik adam görev yaptı.

Kasımpaşa'dan son 14 maçta 1 galibiyet

Ligde düşme hattında 16. sırada bulunan Kasımpaşa, Ekim 2025'ten bu yana sadece 1 galibiyet aldı.

Süper Lig'de bu süreçte 14 maç yapan İstanbul temsilcisi, 1 galibiyet alırken, 5 maçta rakipleriyle berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 8 kez ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu dönemde Şota Arveladze ve Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı Kasımpaşa, son 8 maçta ise 3 puana hasret.

Ligin diğer ekiplerinden Corendon Alanyaspor 12, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor 10'ar, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Samsunspor 9, ikas Eyüpspor ise son 7 maçta birer kez 3 puana ulaştı.

Fatih Karagümrük, 8 maç sonra 3 puana ulaştı

Süper Lig'de 12 puanla 18. ve son basamakta yer alan Fatih Karagümrük, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlılar, bu haftaya kadar son 8 mücadelede 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşarken, ligin 21. haftasında Antalyaspor'u sahasında 1-0 yenerek kötü gidişatını sonlandırdı.

Ligde puanını 12'ye yükselten Fatih Karagümrük, gelecek haftalar için umudunu artırdı.

Gaziantep FK de ligde 7 karşılaşma sonra dün Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 3 puana ulaştı.

Lider Galatasaray, 9 maçtır kaybetmiyor

Ligde zirvede yer alan Galatasaray, son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde topladığı 52 puanla ilk sırada yer alıyor.

Bu sezon yalnızca deplasmanda Kocaelispor'a yenilen Galatasaray, 9 Kasım'dan bu yana ise 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, yoluna namağlup devam ediyor

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Fenerbahçe, namağlup ünvanıyla zirve yarışına devam ediyor.

Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde yenilgisiz tek takım konumunda.

Oynadığı 21 maçta 49 puan toplayan Fenerbahçe, ligde 2. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, Eylül 2025'ten bu yana 1 maç kaybetti

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, ligde son 16 maçta 1 kez mağlup oldu.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, 45 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürüyor.

Ligde Aralık 2025'te deplasmanda Gençlerbirliği'ne kaybeden Trabzonspor, 20 Eylül'den bu yana çıktığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Göztepe de son 11 karşılaşmada bir yenilgi yaşayan takımlardan biri olarak dikkati çekti.

Beşiktaş, son 10 maçta yenilmedi

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 10 maçta rakiplerine boyun eğmedi.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım 2025'te derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, 3 ayı aşkın bir süredir kaybetmiyor.

Ligde son 10 maçta 5'er galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı takım, zirvenin gerisinde kaldı ve Avrupa kupalarına katılım için mücadele ediyor.

Ayrıca RAMS Başakşehir ise son 8 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.