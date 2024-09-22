Süper Lig'de Adana Demirspor, Alanyaspor'a 2-0 Yenildi

SÜPER Lig'in 6'ıncı haftasında Adana Demirspor'un evinde Alanyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından maçı ve oynadıkları oyunu değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Bir an önce uyanmamız lazım bu durumda. Bu durumun ciddiyetini hızlı bir şekilde kavramamız lazım" dedi.

Bugünkü maçın kendileri için hayal kırıklığıyla başladı dile getiren Valkanis, şöyle konuştu:

"Hep üzerine çalıştığımız, konuştuğumuz bir konu olan basit goller üzerinde bütün haftada görüştük ve çalıştık. Yemememiz gerektiğiyle alakalı, fakat bugün maalesef bu şekilde kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. Bu takım için bu sezon çok büyük bir mücadele, çok büyük bir görev diyebilirim. Bir an önce uyanmamız lazım bu durumda. Bu durumun ciddiyetini hızlı bir şekilde kavramamız lazım tabii ki. Gerçekten bu takım iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara daha da vermemiz gereken özgüveni aşılamamız lazım. Zor durumlardan pozitifleri de evet ne kadar zor olsa da pozitif dersler çıkarmamız lazım. Mücadeleden kaçmaya kaçan bir yapım yoktur. Maçtan sonra oyuncularla konuştum, onlarda durumun farkında kendi kaderimizi değiştirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

FATİH TEKKE: ÜÇ PUAN BİZİM İÇİN MORAL VERİCİ OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çok iyi oyunlar oynayıp, galip gelemedikleri çok maçın olduğunu aktaran Tekke, "Bugün bence iyiye yakın bir oyun ama çok iyi bir oyun diyemem. Fakat bütün 90 dakika boyunca hemen hemen tüm istediklerimiz oldu. Bölüm bölüm beğendim. Genel hatlarıyla pas kalitesi yüksek, pas oranı daha yüksek bir takımız. Savunma anlamında, bence takımımızın eksiklerinden bir tanesi bu. Çok görmedik, bugün savunmada gayet takım halinde iyiydi. Oyunun ilk bölümünde hemen hemen dip yapan oyuncularım vardı fiziksel olarak. Dolayısıyla üç puan bizim için moral verici. Bundan sonra oyunumuzu daha cesurca oynamayı sağlayacak. Mücadelemiz geçen senenin kaldığımız yerinden devam ediyor. O yüzden tebrik ediyorum, giren-çıkan herkesi. Elinden gelen her şeyi duygu olarak oyuncularım verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Adana Demirspor takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.