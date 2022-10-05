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Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK- Adana Demirspor : Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Adana Demirspor Gaziantep FK Spor Haberler

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