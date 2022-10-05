Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle: 7 Ekim Cuma: 20.00 Gaziantep FK- Adana Demirspor : Sarper Barış Saka 8 Ekim Cumartesi: 14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge 20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu 9 Ekim Pazar: 14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker 17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen 20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan 10 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Adana Demirspor Gaziantep FK Spor Haberler

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