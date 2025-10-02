Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)