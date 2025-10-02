Haberler

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
73 yıllık ceza! Bu köyde bir kişi hariç herkesin arazisi herkese ait

73 yıllık ceza! Bu köyde bir kişi hariç herkesin arazisi herkese ait
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.