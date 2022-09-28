Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. Maçlarda görev alacak hakemler şöyle: 1 Ekim Cumartesi: 14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük 17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk 17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler 2 Ekim Pazar: 14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar 14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu 17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan 3 Ekim Pazartesi: 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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