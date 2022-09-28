Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar
14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
3 Ekim Pazartesi
20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan
(İHA)