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Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Spor Haberleri

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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