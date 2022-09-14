Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 16 Eylül Cuma: 20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen 20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay 17 Eylül Cumartesi: 17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık 20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük 18 Eylül Pazar: 17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan 17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek 20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka 20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Türkiye Futbol Federasyonu Eylül Spor Haberler

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