Haberler

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.