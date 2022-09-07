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Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

9 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE

10 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor  (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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