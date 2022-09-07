Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Haftanın programı ve hakemler şöyle; 9 EYLÜL CUMA 20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE 10 EYLÜL CUMARTESİ 17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU 20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR 11 EYLÜL PAZAR 17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK 20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN 20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK 12 EYLÜL PAZARTESİ 19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER 21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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