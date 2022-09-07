Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;9 EYLÜL CUMA20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE10 EYLÜL CUMARTESİ17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR11 EYLÜL PAZAR17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK12 EYLÜL PAZARTESİ19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor