Süper Lig'de 6. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:
Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın ilk maçı Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor.

Ligin 6'ncı haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

17.00 Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

PAZAR

17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

20.00 Samsunspor – Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

