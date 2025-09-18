Süper Lig'de 6. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'in 6'ncı haftası yarın oynanacak Göztepe – Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu.
Ligin 6'ncı haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
CUMARTESİ
17.00 Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
PAZAR
17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
20.00 Samsunspor – Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
PAZARTESİ
20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol