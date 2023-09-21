Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)