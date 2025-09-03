Haberler

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programı şöyle:

5. hafta:

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 Eylül Pazar:

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

6. hafta:

19 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
