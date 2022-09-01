Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılıyor Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak. Süper Lig'de 5. haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 3 Eylül Cumartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül) 19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak) 21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker) 4 Eylül Pazar: 19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay) 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya) 21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman) 5 Eylül Pazartesi: 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef) Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Recep Tayyip Erdoğan Eylül Spor Haberler

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