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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 2, 3, 4 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi

19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor: Ali Palabıyık

21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar

19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Münir Karaloğlu Eylül Spor Güncel Haberler

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