Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 2, 3, 4 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle: Yarın 21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler 3 Eylül Cumartesi 19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük: Yasin Kol 19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor: Ali Palabıyık 21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor: Zorbay Küçük 4 Eylül Pazar 19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker 21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam 21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan 5 Eylül Pazartesi 21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Münir Karaloğlu Eylül Spor Güncel Haberler

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