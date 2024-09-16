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Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maç Sonuçları

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, Antalyaspor'un Adana Demirspor'u 2-1 yenmesiyle sona erdi. Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Ligde toplamda 9 maçta 23 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından 5. hafta, bugün oynanan Antalyaspor- Adana Demirspor müsabakasıyla tamamlandı. Ligin 5. haftasının önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray derbi öncesi rakiplerini rahat geçti.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. 5. haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Haftanın en golcü takımı Galatasaray (5) olurken, oynanan 9 müsabakada toplam 23 gol atıldı.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Ligin 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Puanını 13'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray 4'te 4 yaptı

Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0'lık skorla farklı mağlup etti. Bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla 2. sırada yer aldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor yenişemedi

Haftanın önemli karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran siyah-beyazlılar 4. sırada yer alırken, bordo-mavililer 3. maçında 3. beraberliğini aldı ve 13. basamağa yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2

Samsunspor - Konyaspor: 0-1

Galatasaray - Çaykur Rizespor: 5-0

Bodrum FK - RAMS Başakşehir: 0-1

Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor - Hatayspor: 0-0

Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

NOT: Göztepe haftayı bay geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Yerel Haberler Antalyaspor Futbol Spor

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