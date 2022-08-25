Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
26 AĞUSTOS CUMA
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA27 AĞUSTOS CUMARTESİ19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM28 AĞUSTOS PAZAR19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK29 AĞUSTOS PAZARTESİ19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor