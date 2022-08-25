Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. 26 AĞUSTOS CUMA 21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA 27 AĞUSTOS CUMARTESİ 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY 21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ 21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM 28 AĞUSTOS PAZAR 19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE 19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA 21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK 29 AĞUSTOS PAZARTESİ 19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER 21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

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