Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

28 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE

19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title