Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Spor Haberleri
Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle 7 karşılaşma da 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.Fatih Karagümrük - Kayserispor müsabakasının oynanacağı stadın da daha sonra açıklanacağı belirtildi.Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle: 30 MAYIS SALI20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ülker Stadyumu)20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Eryaman Stadyumu)20.00 Giresunspor - Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Kırbıyık Holding Stadyumu)20.00 Sivasspor - Konyaspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor- İstanbul
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor