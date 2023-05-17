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Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Spor Haberleri

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle 7 karşılaşma da 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Fatih Karagümrük - Kayserispor müsabakasının oynanacağı stadın da daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:

30 MAYIS SALI

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ülker Stadyumu)

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Eryaman Stadyumu)

20.00 Giresunspor - Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Kırbıyık Holding Stadyumu)

20.00 Sivasspor - Konyaspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 28 Mayıs Seçimi Spor Haberler

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