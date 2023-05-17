Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle 7 karşılaşma da 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023