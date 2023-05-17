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Süper Lig'de 36. Haftanın Programı Açıklandı

Süper Lig'de 36. Haftanın Programı Açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre söz konusu haftada oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre söz konusu haftada oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:

30 Mayıs Salı

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Sivasspor - Konyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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