Süper Lig'de 36. Hafta Heyecanı Başlıyor!

Süper Lig'de 36. Hafta Heyecanı Başlıyor!
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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta, yarın Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor maçının başlangıcıyla heyecanla dolu. Lider Galatasaray, Kayserispor'dan alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, yarın saat 19.00'da karşılaşacak. Ligde haftanın diğer müsabakaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de 36. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

19.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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