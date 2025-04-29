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Süper Lig 35. Hafta Programı Belli Oldu

Süper Lig 35. Hafta Programı Belli Oldu
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SÜPER Lig'de 35'inci hafta programı belli oldu.

SÜPER Lig'de 35'inci hafta programı belli oldu.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak

Süper Lig'de 35'inci haftanın karşılaşmaları ve maçların programı şöyle:

9 MAYIS CUMA

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe )Fatih Terim Stadyumu)

20.00 Gaziantep - Alanyaspor (Gaziantep Stadyumu)

10 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Konyaspor- Rizespor Konya Büyükşehir Stadyumu

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Papara Park)

11 MAYIS PAZAR

16.00 Sivasspor - Bodrumspor (4 Eylül Stadyumu)

19.00 Göztepe - Hatayspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

19.00 Beşiktaş - Adanaspor (Tüpraş Stadyumu)

12 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Kayserispor - Antalyaspor (Enerji Stadyumu)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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