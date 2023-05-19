Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
35. haftada maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar
16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman - İSTANBUL