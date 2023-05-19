Süper Lig'de 35. Hafta Heyecanı Başlıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Hafta Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Fenerbahçe ve Giresunspor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 35. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor
21 Mayıs Pazar
16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük - İSTANBUL