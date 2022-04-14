Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz