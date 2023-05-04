Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor