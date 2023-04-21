Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan AydınPAZAR13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol16.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Volkan BayarslanPAZARTESİ17.00 Giresunspor - Başakşehir: Zorbay Küçük20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Kadir Sağlam
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Abdülkadir Bitigen
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor