Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Abdülkadir Bitigen