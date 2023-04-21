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Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan Aydın

PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

17.00 Giresunspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Abdülkadir Bitigen


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu Spor Haberler

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