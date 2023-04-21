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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 23 Nisan Pazar ve 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi

17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Abdülkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

23 Nisan Spor Haberler

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