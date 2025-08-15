Süper Lig'de 3 ve 4'üncü hafta maçları ertelendi

SÜPER Lig'de 3 ve 4'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.

SÜPER Lig'de 3 ve 4'üncü hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden play-off maçları nedeniyle Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa, ve Ç.Rizespor-Başakşehir müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı.

Buna göre 3 ve 4'üncü haftanın maç programı şu şekilde oluştu:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Çaykur Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor (Pendik)

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Başakşehir-Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

