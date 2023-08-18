Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftanın maç programı belli oldu.

Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ligde iki haftalık karşılaşma programı şu şekilde:

-3'ÜNCÜ HAFTA

25 AĞUSTOS CUMA

21.00 Konyaspor- Gaziantep Fk (Konya Büyükşehir Belediye)

26 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa- Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.45 Sivasspor-Antalyaspor (Sivas 4 Eylül )

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kayserispor-Samsunspor (THG EnerTürk Enerji)

19.15 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Alanyaspor-Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-Başakşehir FK (Ülker)

28 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

-4'ÜNCÜ HAFTA

1 EYLÜL CUMA

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 EYLÜL CUMARTESİ

19.15 Pendikspor-Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Başakşehir FK-Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Antalyaspor-Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 EYLÜL PAZAR

19.15 Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-Sivasspor (Beşiktaş)

21.45 Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Öte yandan ligde ilk yarının kalan haftalarının programının 31 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri sonrasında Türk ekiplerinin fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edileceği aktarıldı.